〔欧洲个股〕意大利裕信银行CEO称,增资需视战略计划和市况而定

路透米兰10月3日电---意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长Federico Ghizzoni在周一刊登的报纸专访中表示,该银行能通过留存利润和小规模出售资产来强化资本,任何增资行动需视今年稍晚拟定的战略计划和金融市场状况而定.

Federico Ghizzoni对日报la Repubblica表示,他希望巩固裕信银行的资本,但如果裕信希望维持低风险结构,则完成强化资本的作法有限.

"我们已设定进一步强化的目标,相信我们能以本身力量实现,留存一部分利润,出售小规模投资和进一步调整经营风险,"他称.

针对增资,他表示,一切要看裕信正在进行的战略计画而定,同样也要视外部市场情况而定.(完)