〔欧洲个股〕意大利裕信银行CEO称,增资需视战略计划和市况而定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透米兰10月3日电---意大利最大银行--裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)执行长Federico Ghizzoni在周一刊登的报纸专访中表示,该银行能通过留存利润和小规模出售资产来强化资本,任何增资行动需视今年稍晚拟定的战略计划和金融市场状况而定.
Federico Ghizzoni对日报la Repubblica表示,他希望巩固裕信银行的资本,但如果裕信希望维持低风险结构,则完成强化资本的作法有限.
"我们已设定进一步强化的目标,相信我们能以本身力量实现,留存一部分利润,出售小规模投资和进一步调整经营风险,"他称.
针对增资,他表示,一切要看裕信正在进行的战略计画而定,同样也要视外部市场情况而定.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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