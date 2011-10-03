《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元接近八个半月低点,受希腊消息打压

0651GMT---欧元兑美元EUR=报1.3340,稍早触及八个半月低点1.3313,在希腊政府表示将无法达到预算目标後,据信浮现基金卖盘,打压欧元.

欧洲方面,交易商将关注欧元区采购经理人指数(PMI)数据,若数据走软,则欧元或面临新的卖压.欧元兑日圆EURJPY=亦下滑,最新跌0.4%至102.68,距离10年低位101.95仅咫尺之遥.