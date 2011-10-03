版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 15:09 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元接近八个半月低点,受希腊消息打压

0651GMT---欧元兑美元EUR=报1.3340,稍早触及八个半月低点1.3313,在希腊政府表示将无法达到预算目标後,据信浮现基金卖盘,打压欧元.

欧洲方面,交易商将关注欧元区采购经理人指数(PMI)数据,若数据走软,则欧元或面临新的卖压.欧元兑日圆EURJPY=亦下滑,最新跌0.4%至102.68,距离10年低位101.95仅咫尺之遥.

澳元兑美元AUD=D4跌至10个月低点0.9592美元;新西兰元兑美元NZD=D4持平于0.7617美元.美元指数.DXY升至79.154的八个半月高点,但美元兑日圆JPY=下滑0.1%至76.94.(完)

--编译 艾茂林;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐