〔日本债市〕受欧债担忧刺激微升,10年期公债标售前涨幅受限

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京10月3日电---日本政府公债期货周一微升,受到欧债危机恐损及股票等风险资产买兴的担忧支撑,但由于经纪商在周二10年期日本公债标售前对冲风险,公债期货涨幅受限.
市场人士称,尽管日债市场整体上缺乏明确的方向,中期现券持坚,该期限券种的主要市场炒家--日本银行业者转移资金,近期的债券抛售刺激五年期日债收益率(殖利率)升至两个月高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。