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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 15:18 BJT

〔日本债市〕受欧债担忧刺激微升,10年期公债标售前涨幅受限

路透东京10月3日电---日本政府公债期货周一微升,受到欧债危机恐损及股票等风险资产买兴的担忧支撑,但由于经纪商在周二10年期日本公债标售前对冲风险,公债期货涨幅受限.

市场人士称,尽管日债市场整体上缺乏明确的方向,中期现券持坚,该期限券种的主要市场炒家--日本银行业者转移资金,近期的债券抛售刺激五年期日债收益率(殖利率)升至两个月高位.

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