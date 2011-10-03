〔日本股市〕日经指数收低1.8%,因欧元区债务疑虑挥之不去(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 金融股下滑,因希腊恐难达标
* 日本央行短观报告显示日本企业转向乐观
* 索尼重挫4.5%,接近25年低点
路透东京10月3日电---日本股市日经指数周一收跌1.8%,围绕全球经济增长放缓和欧债问题扩散的忧虑,促使投资者将资金抽离风险资产.
与此同时亚洲股市也跌声一片,原油和基本金属以及美国股指期货均告下滑,暗示该趋势料持续.日本索尼(6758.T)跌至近25年来的日低.
银行股下滑,周末有消息称,希腊将无法达到数月前大规模纾困计划中所设定的减赤目标.这表明政府为避免破产而采取的严厉举措也许还不够.[ID:nCN1999415]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。