〔日本股市〕日经指数收低1.8%,因欧元区债务疑虑挥之不去(更新版)

(新增细节)

* 金融股下滑,因希腊恐难达标

* 日本央行短观报告显示日本企业转向乐观

* 索尼重挫4.5%,接近25年低点

路透东京10月3日电---日本股市日经指数周一收跌1.8%,围绕全球经济增长放缓和欧债问题扩散的忧虑,促使投资者将资金抽离风险资产.

与此同时亚洲股市也跌声一片,原油和基本金属以及美国股指期货均告下滑,暗示该趋势料持续.日本索尼(6758.T)跌至近25年来的日低.

银行股下滑,周末有消息称,希腊将无法达到数月前大规模纾困计划中所设定的减赤目标.这表明政府为避免破产而采取的严厉举措也许还不够.[ID:nCN1999415]