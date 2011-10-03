版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 15:38 BJT

〔西班牙经济〕9月制造业PMI触及逾两年最低水准,暗示经济或萎缩

路透马德里10月3日电---周一公布的调查显示,西班牙9月制造业活动衰退情况加剧,触及逾两年最疲弱水准,暗示第三季该国经济几近无增长甚至萎缩.

9月制造业采购经理人指数(PMI)从8月的45.3降至43.7,进一步远离荣枯分水岭50.

9月数据是自2009年6月以来最低水准,而且低于分析师预估的45.0.

西班牙经济第二季仅较前季增长0.2%,上述数据显示第三季进一步放缓,因扶助该国经济复苏的出口走软.(完)

--编译 于春红;审校 蔡美珍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐