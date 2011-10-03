〔西班牙经济〕9月制造业PMI触及逾两年最低水准,暗示经济或萎缩

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透马德里10月3日电---周一公布的调查显示,西班牙9月制造业活动衰退情况加剧,触及逾两年最疲弱水准,暗示第三季该国经济几近无增长甚至萎缩.
9月制造业采购经理人指数(PMI)从8月的45.3降至43.7,进一步远离荣枯分水岭50.
9月数据是自2009年6月以来最低水准,而且低于分析师预估的45.0.
西班牙经济第二季仅较前季增长0.2%,上述数据显示第三季进一步放缓,因扶助该国经济复苏的出口走软.(完)
--编译 于春红;审校 蔡美珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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