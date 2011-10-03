《基金产业分析》中国私募股权公司扬帆海外,机遇虽多但挑战并存

* 中国私募股权公司在资金、项目上与海外同业展开竞争

* 本土经验成为中国公司的优势

* 更多中国公司需要美元资金,用于海外扩张

记者 Samuel Shen/Stephen Aldred; 编译 王洋

路透上海/香港9月30日电---久负盛名的上海外滩,一幢大楼上放映的flash动画熠熠生辉:一艘名为"Hony"的巨舰从中国启航,驶经自由女神像,越过大本钟,最後满载着一箱箱金币返回家乡.

动画中的巨舰代表中国私募股权公司--弘毅投资(Hony Capital).它希望不远的将来,动画中的一切能成为现实.

在本土深耕数年之後,弘毅投资和其它中国私募基金开始拓展海外业务,进军亚洲市场以及部分西方市场,步伐虽不快却很稳健.

这些基金志存高远,其高管希望能在吸引投资资金和交易机会方面,与黑石集团(百仕通)(BX.N)、德州太平洋集团[TPG.UL]和凯雷投资集团[CYL.UL]等西方投资巨擘一争高下.

不过障碍也很大,因为海外扩张的征途总会面临重重困难,西方业内人士和基金投资者对中国公司的接纳程度也是个未知数.

国内私募基金市场竞争激烈,以及光明食品等本土企业拓展海外市场的雄心,是中国私募股权公司进军国际市场的源动力.

中国私募股权公司的高层们强调,进军海外是一个渐进的过程,不管是快还是慢,他们的脚步已经迈出国门.

弘毅投资总裁赵令欢在本月稍早于上海举行的业界会议上说:"作为全球最具活力的经济体,中国吸引了全球最好的公司、资源和财富."参加此次会议的不仅有上海市政府官员,还包括大量海外机构投资者.

"中国企业也已经开始进军海外...这给弘毅投资提供了契机."

怀抱拓展国际业务雄心的绝不只弘毅投资一家公司.

由中国主权财富基金-中投公司和中信集团控股的中信资本,已经在日本达成五单交易,其在美国的第七宗交易正进入收尾阶段.

除了寻找合适的投资机会外,弘毅投资、中信资本和鼎晖投资寻求海外发展还有另一个目的:吸引海外投资者加入他们的基金.

分析师表示,在吸引西方机构投资者(譬如养老基金和银行)的资金方面,中国私募基金相较于规模大得多的国际竞争对手有一个优势,那就是本土经验,而庞大的中国市场又恰恰是西方机构投资者所觊觎的领域.

目前一些中国私募股权公司旗下既有美元基金,也有人民币基金,与那些只有美元基金的同业相比,这是一个优势.

作为联想集团旗下一员,弘毅投资自2003年以来已募集了四支基金,总额超过20亿美元,投资者包括高盛(GS.N)、淡马锡控股[TEM.UL]、斯坦福大学等名声赫赫的大机构.

据清科数据,过去两年中,至少有六家中国本土私募公司已经发起或者计划发起首支美元基金,这些公司包括达晨创投、九鼎投资.

今年5月,中信产业投资基金管理有限公司(Citic Private Equity Funds Management Co.)首支美元基金募资额达10亿美元,吸引了国外投资者的注资,凸显本土私募公司的筹资能力.

该基金受到热捧,获得大幅超额认购,总共获得39家海外机构的投资,其中不乏主权财富基金、养老基金、捐助基金、家族基金、保险公司等.

据私募股权研究机构Preqin估算,总共有538支亚洲或全球基金寻求总计1,770亿美元的投资.如此之多的选择使得投资者愈发挑剔.预计一些投资者会对高速增长、监管严格且充满不确定性的中国市场持谨慎态度.

**投资契机**

由于众多寻求海外上市的中国企业更喜欢"硬通货"资金,许多中国私募和创投公司希望通过发起美元基金,从海外竞争对手赢得更多交易.

比如,包括百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)在内的许多在Nasdaq上市的中国互联网公司,都是于上市前使用境外结构获得国外创投资金,以规避国内严格的监管.

与此同时,也有越来越多的中国企业更希望借助外币融资进行海外并购.

比如,弘毅投资就帮助建筑和采矿设备制造商中联重科(000157.SZ)收购了意大利同业Italiana Forme Acciaio SPA.

据接近公司方的消息人士透露,中信产业基金、鼎晖投资和贝凯投资正计划买进所谓的中国"孤儿股",即那些因为其它中国公司爆出会计和治理丑闻,而可能蒙受不白之冤的海外上市中国企业.

那些丑闻打压海外上市中国公司的股价,而将这些企业股票下市,之後再于中国本土重新上市,这中间存在快速套利的空间.这种操作需要双币种基金结构的支持,其中美元资金用于收购海外上市公司股票并将之私有化,然後将权益转入人民币基金,之後再在中国内地上市.

贝凯投资合伙人双熔清说:"越来越多的海外上市中国公司希望回归本土,因为在国内它们可获得更高的估值和品牌认知度.我认为这是将来的一个趋势."

鼎晖投资在中国本土共管理着40亿美元资产.该公司近期曾与德州太平洋合作,欲将在Nasdaq市场交易的泛华保险服务网CISG.O下市,不过最终却铩羽而归.

不过业内人士认为,这次与德州太平洋的合作让鼎晖投资获得有关美国收购流程的宝贵经验.

而国际私募基金的合伙人也在关注着鼎晖投资在海外市场的一举一动.他们认为,鼎晖投资在新加坡设立办事处将使其得以在印尼市场一试拳脚,而中国国有企业正在印尼积极寻购资产.

Northstar合伙人Patrick Walujo在一次有关印尼的讨论中说:"从我们的谈话可以非常明显地看出,中国机构投资者进行大规模境外投资只是时间问题."(完)