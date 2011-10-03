〔路透基点〕台泥国际集团寻求5亿美元五年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾水泥股份有限公司子公司--台泥国际集团有限公司拟进行5亿美元五年期贷款,已邀请银行提交贷款方案.
发债筹集资金将用于再融资和运营资金.
借款人上次进入债券市场是在2010年8月,当时进行了19.2亿港元三年定期贷款.该子弹式贷款利息为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码85基点,上限所有资金成本为101.7个基点.
先前2010年贷款案的委托主办行和额度分配行是台湾银行和渣打银行.恒生银行、台湾土地银行和元大商业银行随後加盟,分享委托主办行头衔.
协调安排行包括第一商业银行和台湾合作金库银行,高级经理行是国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山银行、远东国际商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行和台湾大众银行.(完)
--编译 肖群英;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。