〔路透基点〕台泥国际集团寻求5亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港10月3日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,台湾水泥股份有限公司子公司--台泥国际集团有限公司拟进行5亿美元五年期贷款,已邀请银行提交贷款方案.

发债筹集资金将用于再融资和运营资金.

借款人上次进入债券市场是在2010年8月,当时进行了19.2亿港元三年定期贷款.该子弹式贷款利息为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码85基点,上限所有资金成本为101.7个基点.

先前2010年贷款案的委托主办行和额度分配行是台湾银行和渣打银行.恒生银行、台湾土地银行和元大商业银行随後加盟,分享委托主办行头衔.

协调安排行包括第一商业银行和台湾合作金库银行,高级经理行是国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山银行、远东国际商业银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行和台湾大众银行.(完)