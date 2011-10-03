《外汇动态》欧元兑美元空头愿意承担更大风险

0800GMT---期权障碍看来是欧元兑美元EUR=短期方向的关键.欧元兑美元的期权障碍料在1.3300,1.3275和1.3250.

由于投机客做空,欧元/美元初步倾向于在1.3300之前获利了结.但目前市场愈加关注上述障碍位下方的停止单,对获利了结的兴趣不大,更遑论尝试选定一个底部.

在重要趋势线1.3295下方,也看到挂有大量技术停止单.据察长期模型基金正在抛售欧元,这鼓舞当日冲销的交易商增持仓位.

倘若欧元/美元跌破1.3243(1月17日低位),投机客料将蜂拥抛售,并为跌至1.3000打开大门.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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