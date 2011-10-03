〔香港评等〕惠誉确认香港本外币发行人评级为"AA+",展望稳定

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---惠誉双双确认香港的长期本外币发行人违约评等(IDR)为'AA+',展望均为稳定.国家上限评等亦被确认为'AAA',短期外币IDR为'F1+'.
"香港经济基本面稳健,港府的宏观谨慎政策令人相信,对中国大陆金融曝险的异常快速增长和房地产价格高涨所带来的潜在风险可以被控制,"惠誉亚洲主权评等部门主管Art Woo称.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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