〔香港评等〕惠誉确认香港本外币发行人评级为"AA+",展望稳定

路透10月3日电---惠誉双双确认香港的长期本外币发行人违约评等(IDR)为'AA+',展望均为稳定.国家上限评等亦被确认为'AAA',短期外币IDR为'F1+'.

"香港经济基本面稳健,港府的宏观谨慎政策令人相信,对中国大陆金融曝险的异常快速增长和房地产价格高涨所带来的潜在风险可以被控制,"惠誉亚洲主权评等部门主管Art Woo称.