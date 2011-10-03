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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 17:50 BJT

〔希腊经济〕明年料萎缩2.5%,失业率及债务比重或上升--政府预算草案

路透雅典10月3日电---根据希腊周一发布的2012年预算草案,希腊经济明年料将继续萎缩2.5%,今年恐为萎缩5.5%.

草案还显示,2011年希腊整体政府债务将达到3,565亿欧元,或相当于国内生产总值(GDP)的161.8%,而2012年政府债务将达3,719亿欧元,或相当于GDP的172.7%.

2011年失业率预计会升至15.2%,明年料进一步达到16.4%.(完)

--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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