〔希腊经济〕明年料萎缩2.5%,失业率及债务比重或上升--政府预算草案

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透雅典10月3日电---根据希腊周一发布的2012年预算草案,希腊经济明年料将继续萎缩2.5%,今年恐为萎缩5.5%.
草案还显示,2011年希腊整体政府债务将达到3,565亿欧元,或相当于国内生产总值(GDP)的161.8%,而2012年政府债务将达3,719亿欧元,或相当于GDP的172.7%.
2011年失业率预计会升至15.2%,明年料进一步达到16.4%.(完)
--编译 隋芬;审校 孙茉莉
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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