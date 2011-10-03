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亚洲 | 2011年 10月 3日 星期一 18:06 BJT

〔亚洲橡胶〕10月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月3日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

10月 294.0 12 N.a. N.a.

11月 295.0 30 N.a. N.a.

12月 297.8 31 300.3 30

1月 300.1 179 302.6 52

2月 301.5 2266 305.0 480

3月 302.6 5088 306.9 942

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李春喜;审校 隋芬

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