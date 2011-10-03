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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 18:19 BJT

〔全球金市〕现货钯金跌至近一年低点,因汽车需求前景存疑

路透伦敦10月3日电---现货钯金XPD=周一跌至近一年低点每盎司596.90美元,因欧美经济增长疲弱之际,有关全球汽车需求前景的忧虑令需求预期受限.(完)

--编译 隋芬;审校 丁琦

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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