〔马来西亚期市〕棕榈油触及一年低位,受经济成长忧虑拖累

路透吉隆坡10月3日电---马来西亚棕榈油周一跌至一年低位,因市场担忧欧债危机愈演愈烈将遏制全球经济成长和商品需求.

棕榈油价格在今年已累计挫跌逾四分之一,周一再度下挫,此前基金轧平在全球谷物和植物油市场的部位以结清第三季账目.

交易员正对欧元区官员处理欧债危机的能力失去信心,周日公布的希腊政府预算草案数据显示,该国将难以实现仅仅数月前在大规模援助方案中设定的预算目标.

"棕榈油市场的跌幅已超过单纯因经济前景疲软引发的幅度,"吉隆坡一位外国商品经纪商的交易员指出.

"由于棕榈油已经超卖,且需求较为强劲,该品种应会出现反弹.基金在结清第三季账目後将不得不再度进入玉米和大豆市场,从而推升棕榈油,"他并称.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3一度挫跌2.7%至每吨2,827马币(林吉特)(885.51美元),为去年10月8日以来最低.该合约结算价报2,845马币.

总体成交量为25,008口.

路透分析师王涛指出,棕榈油可能反弹至每吨2,941-2,969马币区间内,因小规模的五浪周期已经完成.(完)