〔马来西亚期市〕棕榈油触及一年低位,受经济成长忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡10月3日电---马来西亚棕榈油周一跌至一年低位,因市场担忧欧债危机愈演愈烈将遏制全球经济成长和商品需求.
棕榈油价格在今年已累计挫跌逾四分之一,周一再度下挫,此前基金轧平在全球谷物和植物油市场的部位以结清第三季账目.
交易员正对欧元区官员处理欧债危机的能力失去信心,周日公布的希腊政府预算草案数据显示,该国将难以实现仅仅数月前在大规模援助方案中设定的预算目标.
"棕榈油市场的跌幅已超过单纯因经济前景疲软引发的幅度,"吉隆坡一位外国商品经纪商的交易员指出.
"由于棕榈油已经超卖,且需求较为强劲,该品种应会出现反弹.基金在结清第三季账目後将不得不再度进入玉米和大豆市场,从而推升棕榈油,"他并称.
指标12月毛棕榈油期货FCPOc3一度挫跌2.7%至每吨2,827马币(林吉特)(885.51美元),为去年10月8日以来最低.该合约结算价报2,845马币.
总体成交量为25,008口.
路透分析师王涛指出,棕榈油可能反弹至每吨2,941-2,969马币区间内,因小规模的五浪周期已经完成.(完)
--编译 肖群英; 审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。