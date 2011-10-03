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债券 | 2011年 10月 3日 星期一 18:55 BJT

〔标题新闻〕欧盟执委雷恩称杠杆化是EFSF选择之一,面临经济成长、主权债和银行业三大挑战

注:EFSF即欧洲金融稳定机构.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB5E7KL029]

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