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债券 | 2011年 10月 3日 星期一 19:34 BJT

〔标题新闻〕达拉斯联储银行总裁费希尔认为,美联储卖短债买长债的操作恐将弊大于利--CNBC

注:美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E79203D]

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