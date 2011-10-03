〔国际油市〕亚洲柴油10月/11月跨月价差升至逾三年高位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡10月3日电---亚洲柴油市场周一进一步走强,此前此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力50万桶炼厂的馏分油销售遭遇不可抗力.
即期柴油跨月价差较上周五收盘价上升0.70美元,周一升至逾三年高位每桶1.80美元.柴油裂解价差连续第二个交易日高于每桶18美元.
交易消息人士周一称,目前市场中含硫0.5%等级柴油供应非常紧张,没有太多炼厂生产这一等级柴油.
这从而推高了即期柴油的价格,导致逆价差曲线陡峭.消息人士称,据称皇家荷兰/壳牌石油集团和韩国SK Energy是本地区少数几家仍在供应含硫0.5%等级柴油的炼厂.
"由于壳牌供应中断,目前市场中没有这一等级柴油,很长时间内我没有看到跨月价差涨幅这麽大,"新加坡一位馏分油中间交易商称.
壳牌的炼厂在火灾後料将关闭至少一个月.
但炼厂另一位交易商称,柴油市场走坚可能只是昙花一现,因亚洲柴油价格高涨将阻止套利船货前往欧洲.
10月柴油裂解价差涨0.21美元,至每桶较迪拜原油升水18.36美元.
10月航煤裂解价差亦上升0.23美元,至每桶20.93美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 118.40 118.80 118.60 120.35 -1.75 -1.45
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 116.75 117.15 116.95 118.90 -1.95 -1.64
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.60 118.00 117.80 119.75 -1.95 -1.63
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 118.40 118.80 118.60 120.55 -1.95 -1.62
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 117.08 118.70 -1.62 -1.36
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 115.28 117.60 -2.32 -1.97 (完)
--编译 于春红;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。