〔国际油市〕亚洲柴油10月/11月跨月价差升至逾三年高位

路透新加坡10月3日电---亚洲柴油市场周一进一步走强,此前此前皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS新加坡日加工能力50万桶炼厂的馏分油销售遭遇不可抗力.

即期柴油跨月价差较上周五收盘价上升0.70美元,周一升至逾三年高位每桶1.80美元.柴油裂解价差连续第二个交易日高于每桶18美元.

交易消息人士周一称,目前市场中含硫0.5%等级柴油供应非常紧张,没有太多炼厂生产这一等级柴油.

这从而推高了即期柴油的价格,导致逆价差曲线陡峭.消息人士称,据称皇家荷兰/壳牌石油集团和韩国SK Energy是本地区少数几家仍在供应含硫0.5%等级柴油的炼厂.

"由于壳牌供应中断,目前市场中没有这一等级柴油,很长时间内我没有看到跨月价差涨幅这麽大,"新加坡一位馏分油中间交易商称.

壳牌的炼厂在火灾後料将关闭至少一个月.

但炼厂另一位交易商称,柴油市场走坚可能只是昙花一现,因亚洲柴油价格高涨将阻止套利船货前往欧洲.

10月柴油裂解价差涨0.21美元,至每桶较迪拜原油升水18.36美元.

10月航煤裂解价差亦上升0.23美元,至每桶20.93美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.40 118.80 118.60 120.35 -1.75 -1.45

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 116.75 117.15 116.95 118.90 -1.95 -1.64

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 117.60 118.00 117.80 119.75 -1.95 -1.63

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 118.40 118.80 118.60 120.55 -1.95 -1.62

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 117.08 118.70 -1.62 -1.36

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 115.28 117.60 -2.32 -1.97 (完)