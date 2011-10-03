〔国际油市〕亚洲380-cst燃料油现货价差跳涨至七个月高位

路透新加坡10月3日电---亚洲燃料油市场周一走强,380-cst燃料油升水跳涨逾2.00美元至每吨9.50美元以上,为2月份以来最高位,因市场人士利用原油价格下跌之机和加强其点价兴趣.

新加坡贸易商兴隆以每吨625.00美元的高固定价格买入20,000吨380-cst燃料油,相当于较新加坡现货价格每吨升水超过10.00美元,并推高当日的现货价差;180-cst燃料油升水亦微升0.38美元,至每吨6.75美元.

今天是布兰特11月原油期货LCOc1成为近月合约的首日,在亚洲时段较上日收跌2.33美元,至每桶101.82美元,支撑11月裂解价差,缩窄其贴水至每桶3.00美元以内.

跨月价差也走坚,10月/11月跨月逆价差扩阔至每吨8.75美元,11/12月跨月逆价差微升0.25美元,至每吨6.50美元.两者交投都较为清淡,分别为5万吨或不足5万吨.

10月西方套利船货流入量料将在390-400万吨的七个月高位,大多数为来自加勒比地区的高黏度及高密度船货.

11月和12月裂解价差双双缩窄0.63美元,每桶较迪拜原油分别贴水2.46美元和2.90美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 626.80 627.10 626.95 638.80 -11.85 -1.86

现货380CST燃料油 FO380-SIN 622.50 623.00 622.75 632.25 -9.50 -1.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 638.00 640.00 639.00 644.00 -5.00 -0.78

380CST船用燃料油升水 15.50 17.00 16.25 11.75 4.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 6.50 7.00 6.75 6.38 0.38 5.88

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 9.50 9.75 9.63 7.25 2.38 32.76 (完)