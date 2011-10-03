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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 21:45 BJT

〔美国股市〕开盘下挫,因希腊财政危机引发市场忧虑

路透纽约10月3日电---美国股市周一开盘下跌,因有关希腊财政岌岌可危的担忧重新成为市场焦点,此前股市录得2008年迄今最差季度表现.

道琼工业指数.DJI盘初下跌46.09点,或0.42%,报10,867.29点;标准普尔500指数.SPX跌4.90点,或0.43%,报1,126.52点.Nasdaq指数.IXIC下挫14.60点,或0.60%,报2,400.80点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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