〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差暴跌16%,至七周低点

路透新加坡10月3日电---亚洲石脑油价格周一触三个月低位,而裂解价差跌16%至七周低点,交易商无视皇家荷兰/壳牌石油集团炼厂关闭的影响,因其已经被集团关闭乙醇裂解装置所抵消.

这意味着集团无需进口石脑油来满足其在Bukom岛年产能80万吨的裂解装置.

壳牌集团来自Bukom的石脑油供应主要用作自给,也有一部分通过管道输往位于新加坡裕廊岛的Petrochemical Corp of Singapore(PSC).

汽油裂解价差触及三日低点,但仍守在每桶12美元上方.交易员表示,壳牌炼厂被关闭对汽油的影响大于石脑油.

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格跌31.00美元至每吨874.50美元.

11月下半月和12月下半月互换逆价差连续第三日每吨报6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK跌21.68美元,至每吨升水110.93美元,为8月10日触及每吨107.38美元以来低位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.94美元至每桶19.71美元,为9月7日触及20.35美元来最高.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK升0.33美元至每桶12.69美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 874.00/875.00 905.50 -31.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 94.74/94.84 98.23 -3.44

10月石脑油互换NAF-1M-S 868.75/870.75 897.50 -27.75

11月石脑油互换NAF-2M-S 863.00/865.00 892.50 -28.50

97号现货汽油GL97-SIN 118.88/118.98 121.62 -2.69

95号现货汽油GL95-SIN 116.90/117.00 119.60 -2.65

92号现货汽油GL92-SIN 114.45/114.55 117.15 -2.65

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 19.66/19.76 18.92 +0.79