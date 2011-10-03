〔表格〕美国8月建筑支出增长1.4%,预估为回落0.3%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---美国商务部周一公布,美国8月建筑支出增长1.4%,至7,991亿美元,预估为下降0.3%,7月数据修正为下降1.4%,前值为下降1.3%.
以下为经季节调整後的数据:
(变动百分比): 8月 7月 11年8月/10年8月
整体支出 1.4 -1.4 0.9
民间支出 0.4 -1.4 5.6
公共支出 3.1 -1.5 -6.3
年率(单位为10亿美元):
8月 7月 10年8月
整体支出 799.1 788.3 791.7
民间支出 511.0 508.9 484.1
公共支出 288.2 279.4 307.6
前次公布的变动(%):
7月 6月
整体支出 -1.3 1.6
民间支出 -0.9 2.0
公共支出 -2.1 0.8 (完)
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--编译 洪曦;审校 母红
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