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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 22:08 BJT

〔表格〕美国8月建筑支出增长1.4%,预估为回落0.3%

路透10月3日电---美国商务部周一公布,美国8月建筑支出增长1.4%,至7,991亿美元,预估为下降0.3%,7月数据修正为下降1.4%,前值为下降1.3%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 8月 7月 11年8月/10年8月

整体支出 1.4 -1.4 0.9

民间支出 0.4 -1.4 5.6

公共支出 3.1 -1.5 -6.3

年率(单位为10亿美元):

8月 7月 10年8月

整体支出 799.1 788.3 791.7

民间支出 511.0 508.9 484.1

公共支出 288.2 279.4 307.6

前次公布的变动(%):

7月 6月

整体支出 -1.3 1.6

民间支出 -0.9 2.0

公共支出 -2.1 0.8 (完)

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--编译 洪曦;审校 母红

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