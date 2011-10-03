〔USDA报告〕9月29日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透10月3日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/29/11 09/22/11 09/22/11 09/30/10
初值 修正值 前值
小麦 22,079 21,721 21,605 31,228
燕麦 17 24 4 0
大麦 12 4 4 1,145
玉米 28,443 34,781 34,282 37,979
高粱 3,402 1,405 1,405 3,760
大豆 10,599 7,714 7,418 26,565
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 394,105 386,111
燕麦 197 34
大麦 5,362 3,316
玉米 110,931 171,012
高粱 9,653 12,801
大豆 42,946 69,295
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 母红;审校 李军
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。