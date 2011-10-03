〔欧元债市〕德债上扬,因希腊将无法实现预算目标且欧洲危机响应迟缓

* 德债延续涨势,因希腊将无法实现预算目标

* 欧元区的新危机响应进程迟缓,加重市场担忧

* 美国9月制造业数据超预期

路透伦敦10月3日电---德债周一大涨,因希腊称将无法实现今年的预算目标,引发对近期违约的担忧,而欧元区决策者在就如何应对债务危机达成一致方面未能取得进展.

无法实现预算目标引发对希腊能否获得下批援助贷款的疑虑,且令希腊公债的民间债权人面临更大的压力,接受较该国第二轮救助方案中估计的21%的比率更高的损失.

德债期货FGBLc1涨74个跳动点,报137.22,延长周五的强劲涨势,欧洲股市.FTEU3则收跌1.2%.

上周,欧盟领导人计划增强欧元区救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)的救助能力,这提振包括股市在内的风险较高资产,但在制定确实计划方面进展缓慢,导致投资者的避险意愿重燃,提振德债.

欧元区财长周一开会讨论如何将救助基金杠杆化,但市场对采取迅速行动的预期较低.

欧洲央行管委诺亚称,预期救助基金规模将扩大不现实,但他对将其杠杆化以增强其救助能力持开放态度.

EFSF作出新调整的前景将对外围公债有利,但将损及德债的安全性.这一风险令德国公债违约保险成本升至纪录高位118个基点.

利率较低的欧元区公债承压,推动10年期意大利/德国公债收益率差扩阔15个基点,至381个基点.交易商称,利差日内持稳,之前欧洲央行在二级市场购买该国公债.

10年期西班牙/德国公债收益率差小幅扩阔,报330个基点.

美国ISM制造业指数强于预期,但德债仅短债削减涨幅,交易商称,迹象显示任何价格回落都被视为买入的机会,因欧元区债务危机犹存.(完)

--编译 母红;审校 李军

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