〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,因希腊违约忧虑引发避险和量化宽松臆测

* 英镑受风险规避情绪打压而下挫,追随欧元/美元跌势

* 强劲英国制造业PMI数据未能鼓励投资者

* 市场关注周四英国央行量化宽松以及相关传言

路透伦敦10月3日电---英镑兑美元周一下跌,英国制造业数据高于预期未带动市场.英镑与股市及其他较高风险货币一并下跌,因希腊债务违约忧虑再度升温.

鉴于英国可能需要采取更多货币宽松政策提振经济,英镑人气脆弱.部分投资者猜测英国央行或最早于本周宣布下一步量化宽松举措.

英国9月制造业采购经理人指数(PMI)数据升至51.1,预估为跌至48.6.50为该指数荣枯分水岭.

数据减弱了一部分英国央行或将重启资产购买计划的猜测,但未能抵消有关经济难以应对财政撙节措施和欧元区债务危机影响的观点.

英国央行将在周四宣布政策决定.分析师表示,鉴于周三将公布服务业PMI数据,该行将推出更多量化宽松的猜测几乎在最终决定公布前都会一直存在.

"今天的数据使得量化宽松前景有所减弱,但经济仍疲弱."丹麦丹斯克银行货币分析师John Hydeskov表示.

"未来几天还将公布服务业PMI.多数人预计该数字将下跌,若果真如此,则英镑将会下跌更多,因投机客料认定本周推出量化宽松是板上钉钉之事."

在伦敦市场尾盘,英镑兑美元GBP=D4下跌0.7%,至1.5453美元的日低,因受欧元拖累,後者兑美元触及八个半月低位.

制造业数据发布後,英镑最初曾短暂下跌.交易商认为是电脑交易的问题.

交易商表示,9月低位1.5325美元是英镑下道关键下行目标位.期权交易商则表示在执行价1.50/1.51区域,看跌期权存在良好需求.

欧元兑美元EURGBP=D4下跌0.3%至三周低位0.8561英镑.欧元受希腊承认今年将无法达到赤字目标的冲击,这引发了该国可能会很快出现债务违约的猜测.

技术分析师表示,200周移动均线切入位0.8505英镑为关键支撑位,此外欧元/英镑若跌破9月低点0.8531英镑将会跌向七个月低位.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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