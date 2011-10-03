〔英国债市〕英债期货触及10日高点,受希腊债务问题支撑

路透伦敦10月3日电---英债期货周一收于10日高位,受避险买盘提振,此前希腊称将无法达到预算目标,引发短期内违约的担忧,而政策制定者看起来在寻找欧元区债务危机解决方案上没有进展.

希腊无法达到2011年预算目标将影响对该国的第二轮援助,可能令民间部门面临承受更多损失的压力.

欧元区财长周一还讨论了如何更加有效的使用欧元区救助基金,但是市场认为采取快速行动的可能性较低.

"英债受欧洲问题支撑,长期英债表现出众."摩根大通分析师Francis Diamond称.

12月英债期货FLGZ1升54个跳动点,至130.53,为9月23日以来最高收位,表现较可比德债期货FGBLZ1逊色约40个跳动点.

现货公债市场,10年期英债收益率GB10YT=RR下跌8个基点,报2.35%.10年期英债/德债收益率差持稳于54个基点附近.30年期英债GB30YT=RR收益率下跌12个基点,报3.43%.

30年期英债表现由于短期公债和可比德债.

"可能有人试图推低30年期英债收益率,因流动性和成交量较差得以成功."Diamond认为.

他还表示,一些投资者看好30年期英债相对于短期英债的较高收益率,短期英债收益率处于历史低位.

另外,养老基金的持续需求可能也提振30年期英债.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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