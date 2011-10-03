〔纽约期市〕可可跌至逾两年低位,因商品市场受希腊债务违约拖累下挫

路透纽约/伦敦10月3日电---可可期货周一跌至逾两年最低水平,在对欧洲银行业的一片担忧中,合约初入新月交易即遭卖盘,阿拉比卡期货亦下滑至最低水准.

原糖期货下挫,但稍晚与原油等部分商品市场一道反弹,後者下跌但脱离早盘低位.

全球股市、原油和欧元下滑,此前希腊承认将无法实现今年削减赤字目标,这令该国愈发有可能走向债务违约.

"我认为大幅(下行)修正的主要原因是希腊方面传出的消息,这证实了我们愈发面临严重经济困境的事实.全球商品市场正在消化所有的不利因素."Natixis分析师Lysu Paez Cortez称.

可可期货收在逾两年最低水准,成交放量,此前市场对经济的忧虑加剧了本已受全球充裕供给推动的下行趋势.全球供给充裕的部分原因是2010/11年供给创纪录.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ1下跌33美元,收报每吨2,575美元,为2009年7月以来最低水平. 9月30日未平仓合约总量触及3-2/3年来最高.

伦敦12月可可期货LCCZ1下跌11英镑,报每吨1,717英镑,是该合约2009年7月至今最低收盘位.

洲际交易所(ICE)12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1大跌5.45美分,或2.4%,收报每磅2.2345美元,稍早一度跌至2.1980美元,为2010年12月12日至今最低水平.

伦敦11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1下滑51美元,或2.5%,收报每吨1,962美元.

洲际交易所(ICE)3月原糖合约SBH2收低0.44美分,或1.7%,报每磅24.85美分,稍早曾一度跌至24.41美分.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1下跌10.70美元,或1.6%,收报每吨652.60美元.(完)