版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 05:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收平,受逢低买盘支撑陷于区间交投

路透芝加哥10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一从九个半月低位反弹收平,陷于区间内,受助于逢低吸纳买盘.

玉米周一的涨跌停限制被调升至每蒲式耳0.60美元,上周五收在跌停.

中国下一作物年的玉米进口料将增长两倍,2015年将成为主要玉米进口国,给全球粮食供应造成更大的压力.

根据CFTC,截至上周的一周,基金连续第四周削减其CBOT玉米多头头寸.

12月合约在所有关键移动均线之下交投,九日相对强弱指标为16.

CBOT-12月玉米合约CZ1收平,报每蒲式耳5.92-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为356,776口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐