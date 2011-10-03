〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收平,受逢低买盘支撑陷于区间交投

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一从九个半月低位反弹收平,陷于区间内,受助于逢低吸纳买盘.
玉米周一的涨跌停限制被调升至每蒲式耳0.60美元,上周五收在跌停.
中国下一作物年的玉米进口料将增长两倍,2015年将成为主要玉米进口国,给全球粮食供应造成更大的压力.
根据CFTC,截至上周的一周,基金连续第四周削减其CBOT玉米多头头寸.
12月合约在所有关键移动均线之下交投,九日相对强弱指标为16.
CBOT-12月玉米合约CZ1收平,报每蒲式耳5.92-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为356,776口.
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--编译 母红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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