版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 04:15 BJT

〔美国股市〕对增长的担忧拖累中国地产股和娱乐股ADR

路透纽约10月3日电---对增长放缓和信贷收紧的担忧拖累中国企业美国存托凭证(ADR)周一下挫,娱乐股和地产股领跌.

新濠博亚娱乐(Melco Crown Entertainment)(MPEL.O)大跌11.19%报7.38美元,中华房屋土地开发集团公司(China Housing and Land Development)CHLN.O下挫19.28%报1.2美元.纽约梅隆银行中资企业ADR指数.BKCN下跌3.16%.

此前香港恒生指数.HSI大跌4.4%,表现逊于亚洲其他股市,澳门赌场股海外跌幅创纪录.

上周五公布的中国制造业PMI连续第三个月萎缩,显示出增长放缓的迹象.而政策制定者亦试图通过降低增长速度来控制通胀.

"中国政府正在紧缩信用,料将影响一些行业...不只是娱乐业,也包括其他非必需消费品行业."Cozad Asset Management基金经理Bryant Evans称.

鑫苑置业(Xinyuan Real Estate)(XIN.N)下跌5.0279%报1.7美元,中国房产信息集团(Chinese Real Estate Information)CRIC.O下滑6.3%报4.61美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌2.88%;标准普尔500指数.SPX收挫2.85%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌2.47%,欧洲企业ADR指数.BKEUR下挫3.04%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑3.20%.(完)

--编译 李富强;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐