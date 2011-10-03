〔美国股市〕对增长的担忧拖累中国地产股和娱乐股ADR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约10月3日电---对增长放缓和信贷收紧的担忧拖累中国企业美国存托凭证(ADR)周一下挫,娱乐股和地产股领跌.
新濠博亚娱乐(Melco Crown Entertainment)(MPEL.O)大跌11.19%报7.38美元,中华房屋土地开发集团公司(China Housing and Land Development)CHLN.O下挫19.28%报1.2美元.纽约梅隆银行中资企业ADR指数.BKCN下跌3.16%.
此前香港恒生指数.HSI大跌4.4%,表现逊于亚洲其他股市,澳门赌场股海外跌幅创纪录.
上周五公布的中国制造业PMI连续第三个月萎缩,显示出增长放缓的迹象.而政策制定者亦试图通过降低增长速度来控制通胀.
"中国政府正在紧缩信用,料将影响一些行业...不只是娱乐业,也包括其他非必需消费品行业."Cozad Asset Management基金经理Bryant Evans称.
鑫苑置业(Xinyuan Real Estate)(XIN.N)下跌5.0279%报1.7美元,中国房产信息集团(Chinese Real Estate Information)CRIC.O下滑6.3%报4.61美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR大跌2.88%;标准普尔500指数.SPX收挫2.85%.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌2.47%,欧洲企业ADR指数.BKEUR下挫3.04%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA下滑3.20%.(完)
--编译 李富强;审校 母红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。