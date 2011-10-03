〔纽约期市〕ICE期棉收跌,第四季开局不利

路透纽约10月3日电---期棉周一收跌,受累于衰退担忧引发的投资者卖盘,分析师称,第三季疲弱的市场表现在第四季首个交易日延续.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收跌0.98美分,收报每磅99.21美元,盘中交易区间为0.9825-1.0065美元.过去五个交易日市场陷于0.98-1.0317美元的区间内.

今年第三季,期棉是路透Jefferies商品指数中表现第七差的商品.

汤森路透数据显示,ICE棉花期货录得2008年以来最大两季跌幅.

汤森路透初步数据显示,周一成交量为近12,200口,与30日均值基本一致.

驱动市场跌势的主要因素是,周一有消息称全球库存减少,且欧元/美元跌至八个半月低位,因对希腊违约的担忧加剧.

期棉跌至心理位1美元之下,通常会遭遇稳定的商业和棉纺厂买盘.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至9月30日,棉花市场未平仓合约为151,074口,略高于截至9月39日的149,071口.周五棉花期货成交量为18,981口,上一交易日为16,867口.(完)