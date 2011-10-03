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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 04:10 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数急跌2.36%,Nasdaq指数劲挫3.29%

路透纽约10月3日电---美国股市周一大幅收跌,标普500指数跌至13个月低位,投资者因担忧希腊金融危机不断恶化可能导致一大型欧洲银行倒闭而抛售银行股.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI急跌258.08点,或2.36%,报10,655.30;标准普尔500指数.SPX劲挫32.19点,或2.85%,报1,099.23点.Nasdaq指数.IXIC大跌79.57点,或3.29%,报2,335.83点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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