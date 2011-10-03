〔美国债市〕MBS利差走阔,获利回吐盖过了美联储买盘影响

IFR芝加哥10月3日电---希腊债务违约的可能性增加,令投资者周一愈发追捧美国公债,较长期公债则进一步受美国联邦储备理事会(美联储, FED)开始"卖短债买长债(Operation Twist)"操作的提振.截至1900GMT,10年期公债上涨41/32至103-01+,收益率报1.787%.两年期和10年期公债收益率差走窄13个基点至+154.与此同时,股市大跌,其中道指下挫逾2%.

随着今日交易展开,票息为3.5%和4.0%的MBS债券受有关美联储买入债券的预期,表现领先.截至中午,MBS较互换利差走窄1-2个跳动点,因美联储与其他中长期投资大户一并在市场出现.但随着公债价格在中午及下午开始劲升,中长期投资大户在利率上涨时进行获利了结,特别是对票息为6%和6.5%的MBS.

抵押贷款银行供给波澜不惊,预计在10亿美元左右,美联储欣然吸收了这部分债券.根据Tradeweb数据,MBS成交量为30日均值的93%,整体上卖盘较多.

票息为3.5%和4%的30年期MBS债券价格收高15和11+个跳动点,而票息为5%至6%的则上涨约1/4个跳动点.票息为3.0%和4.5%的15年期MBS价格分别上涨+10和+2个跳动点.票息为3.5%和4%的MBS较10年期公债利差分别走阔3/8和1/4点.票息为4.5%到5.5%的则走阔1+跳动点,票息为6%的走阔1/8点.15年期MBS表现落後于30年期,因收益率曲线走平及美联储买入债券支持较预期更少.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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