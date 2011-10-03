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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 04:52 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元触及逾一年低位,受希腊债务问题拖累

路透多伦多10月3日电---加元兑美元周一触及逾一年低位,因希腊违约担忧升温盖过正面的美国经济数据.

全球股市跌至两年低位,欧元兑日圆下挫至逾10年底最低,因市场担忧希腊问题对全球经济的影响.

"隔夜希腊无法履行偿债义务的消息打压人气,尽管经济数据有所好转,仍不足以改变人气."道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观分析师David Tulk表示.

加元兑美元CAD=D4收报1.0511加元或0.9514美元,上周五收报1.0482加元或0.9540美元.

加元一度触及1.0534加元,为2010年9月3日以来最低水准.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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