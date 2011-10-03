〔全球金市〕金价上涨1.6%,希腊违约忧虑令避险买盘重归市场

* 黄金录得一个月内最高单日涨幅,美国股市下跌

* 避险买盘重回市场,因希腊违约担忧

* 季度初买盘扶助市场,9月金价曾大跌

* 市场关注:周二将公布的美国工厂订单数据

路透纽约/伦敦10月3日电---黄金周一上涨1.6%,并录得一个月来最高单日涨幅,在录得2008年金融危机迄今最差月度表现後,黄金再度恢复其避险地位.

黄金守住稍早涨幅,有关希腊将无法避免债务违约及其可能对欧洲银行业造成影响的担忧提振金价.投资者亦在上月黄金大跌11%後重返金市,之前部分市场人士称黄金上涨速度和涨幅过高过快.

优于预期的制造业数据未能遏制美国股市再度下滑近3%,这也给黄金提供额外支撑.黄金实现连续12个季度上涨,仍是表现最好的资产之一.

"鉴于市场担心全球经济、货币以及(资产)失去价值,黄金预计还将走高.避险买盘将继续,直到投资者发现有更好的选择."Heraeus Precious Metals Management销售部副主席Miguel Perez-Santalla称.

美元和美国公债中也可见到避险买盘,前者上扬逾1%.实货需求改善也令黄金受益.

1900GMT,现货金XAU=上涨1.6%,报每盎司1,649.30美元,录得一个月来首次三日连涨.

12月期金GCZ1结算价35.40美元至每盎司1,657.70美元.全球第二大消费国中国因国庆节休市.

市场成交量为30日均值的一半,暗示黄金涨势料将容易出疲弱现象.

尽管黄金上涨,但距离9月初创下的每盎司1,920美元上方的纪录高位还相差较多,之前保证金大幅上调和对冲基金结清大量头寸令金价严重受创.

芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)称,该交易所能接受的清算会员作为担保品的黄金实货规模将从2亿美元提高一倍到5亿美元.

**实货需求增长**

黄金较历史高位大跌20%,引发实货消费者回到市场.

"新季度开始了,金价通常在年底前反应良好,因季节性需求.今天它吸引了众多投资者."MF Global资深市场策略师Phillip Streible表示.

实货需求通常在第四季度达到顶点,因印度婚礼季和圣诞节,它们通常都是主要的黄金购买时段.

来自主要黄金消费地区的需求上涨,令亚洲黄金溢价升至今年初迄今高位.

亚洲私人银行人士周一称,富人应买入黄金,因其在上月大幅下跌後,已成为具有吸引力投资资产.

"尽管出现了暴跌,但是金价显然会涨到2,000美元,这是近期的目标.(目前)可能正处于上升阶段."瑞信亚太区私人银行部门主管Marcel Kreis在新加坡出现路透财富管理论坛时表示.

现货银XAG=上涨1.8%,报每盎司30.44美元,稍早曾触及31.38美元.9月时白银曾重挫近28%,为1980年代初迄今最高单月跌幅.

尽管主要美国汽车制造商营收颇有改观,但铂金(白金)系金属仍全面下跌,因经济前景令人失望.

通用汽车(GM.N)9月营收大涨20%,但欧洲汽车销售跌至一年最低水平.

现货铂金XPT=下跌1.9%报每盎司1,495.26美元.现货钯金XPD=大跌3.9%,报近一年低位每盎司585.99美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1657.70 35.40 2.2 1620.00 1667.00 127,388

COMEX白银期货 SIU1 30.795 0.712 2.4 29.670 31.430 36,952

COMEX铂金期货 PLV1 1517.10 -6.50 -0.4 1495.50 1535.50 8,040

COMEX钯金期货 PAU1 593.75 -20.80 -3.4 587.45 615.45 3,734

现货金 XAU= 1649.30 26.35 1.6 1621.21 1663.60

现货银 XAG= 30.440 0.540 1.8 29.880 31.380

现货铂金 XPT= 1495.26 -29.24 -1.9 1495.25 1528.50

现货钯金 XPD= 585.99 -23.79 -3.9 589.63 611.34

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=