〔美国债市〕美国运通再度唤醒信用卡ABS市场

IFR纽约10月3日电---沉睡的信用卡ABS市场周一再度被美国运通(AXP.N)11.5亿美元的交易唤醒.

加拿大皇家银行,美国银行,摩根大通和苏格兰皇家银行为联席主承销商.此宗交易代码为American Express Credit Account Master Trust 2011-1 and 2011-2.

这是一宗根据证券法144A条款发行的交易,包括评级为AAA的两个部分.一部分的加权平均年期为三年,另一部分为五年.

信用卡交易在过去两年已成为市场的稀缺品种,因银行可以通过吸收的储蓄来筹集资金.

在2007年触及1,200亿美元的发行峰值後,信用卡交易逐步萎缩至2010年的不到150亿美元.今年迄今的发行规模约为120亿美元.

另外,消费者信贷不断改善扶助信用卡撇帐率持续回落.

今天还有另外两宗ABS交易入市.一是摩根大通,德意志银行和渣打银行担任联席主承销商的7.5亿美元Santander Drive Auto (SDART) 2011-4次级汽车贷款ABS交易

另一个是1.5亿美元的First Investors Auto Owner Trust 2011-2交易,该交易由次级汽车贷款支持,富国银行为主承销商.(完)

--编译 母红;审校 李军

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