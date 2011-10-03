〔欧洲金融〕欧元集团主席贾克称将采取一切办法避免希腊违约

路透10月4日电---欧元集团主席贾克称:

* 欧元区财长讨论了希腊问题,对雅典采取的举措表示欢迎

* 欧元区财长呼吁希腊政府同意采取额外的整顿措施,在2013年和2014年达成目标

* 欧元集团在IMF、欧盟和欧央行报告出炉後将尽快进一步讨论希腊问题,该报告可能要到10月13日才能完成

* 10月13日不会举行欧元集团会议

* 没人鼓动希腊违约

* 将采取一切办法避免希腊违约,否则希腊将退出欧元区

* 欧元区财长在最大程度上发挥EFSF作用上取得了明显进展

* 欧元区财长任命ASMUSSEN接替史塔克在欧洲央行的工作

* 无需增加EFSF的规模,但正在研究不同工具的效率

* 正在讨论修改7月21日达成的有关民间部门参与纾困计划的协议