〔欧洲金融〕欧元集团主席贾克称将采取一切办法避免希腊违约

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月4日电---欧元集团主席贾克称:
* 欧元区财长讨论了希腊问题,对雅典采取的举措表示欢迎
* 欧元区财长呼吁希腊政府同意采取额外的整顿措施,在2013年和2014年达成目标
* 欧元集团在IMF、欧盟和欧央行报告出炉後将尽快进一步讨论希腊问题,该报告可能要到10月13日才能完成
* 10月13日不会举行欧元集团会议
* 没人鼓动希腊违约
* 将采取一切办法避免希腊违约,否则希腊将退出欧元区
* 欧元区财长在最大程度上发挥EFSF作用上取得了明显进展
* 欧元区财长任命ASMUSSEN接替史塔克在欧洲央行的工作
* 无需增加EFSF的规模,但正在研究不同工具的效率
* 正在讨论修改7月21日达成的有关民间部门参与纾困计划的协议
* 希腊在私有化和结构性改革方面还有许多事情可做.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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