版本:
中国
中国汇市 | 2011年 10月 4日 星期二 06:37 BJT

〔人民币汇率〕美国会人民币汇率议案通过程序性投票,将进行参院辩论

路透华盛顿10月3日电---美国参议院周一就旨在施压中国令人民币升值的议案进行程序性投票,为围绕该议案进行辩论扫清了道路.国会议员认为,该议案将帮助创造就业;但批评人士称其可能引发贸易战.

超过60位参议院投票赞成就两党提出的2011年货币汇率监管改革法案进行辩论.该议案将允许美国政府向来自其认定汇率低估国家的商品徵收反补贴税.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐