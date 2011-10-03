〔国际油市〕NYMEX原油期货触12个月低点,受希腊疑虑和美元走强打压

* 对希腊可能违约的担忧打击油价

* 美元/欧元上扬,压制风险偏好

路透纽约10月3日电---美国原油期货周一下挫逾2%至12个月低点,因围绕希腊可能出现债务违约的担忧,压过了美国制造业、建筑业和新车销售数据良好的影响.

原油期货连续第二日下挫,在上周五结束的第三季共计挫跌17%,为美国原油期货自2008年第四季以来的最差季度表现.

有关希腊的疑虑推动欧元/美元跌至八个半月低点,令投资者风险偏好再度下降,压制美国股市并令黄金获得避险卖盘推升.

交易商关注美国一周石油库存报告.路透访问的分析师预期,美国截止9月30日的原油库存增加220万桶.馏分油库存料减少60万桶,汽油库存预计增加60万桶.炼厂产能利用率料下滑0.7个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLX1下挫1.59美元或2.01%,结算价报每桶77.61美元,此为原油近月合约自2010年9月28日收于76.18美元以来的最低结算价.盘中交投区间在76.85至79.64美元.

洲际交易所(ICE)布兰特11月原油期货LCOc1结算价报每桶101.71美元,下跌1.05美元或1.02%,亦为近月布兰特原油合约自2月15日收在101.64美元以来的最低结算价.

布兰特原油较美国原油期货的升水升至24.10美元,上周五为23.56.

希腊承认其将无法达到今年的预算目标,并决定实施新的撙节举措以实现2012年的目标.

美国制造业9月加速成长,因生产及聘雇活动升温,这暗示制造业可望协助整体经济免于探向新一波衰退.其他数据为疲弱的美国经济复苏捎来更多好消息,其中新车需求延续强劲态势,建筑支出在8月意外回升.[ID:nCT0480323]

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)关闭在新加坡的大型炼油厂,迫使其取消购买400万桶原油,关闭石化装置,并针对部分交易宣称遭遇不可抗力,其中多数为馏分油合约.

利比亚国家石油公司董事长Nouri Berouin接受路透专访时称,该国将重启两处重要油田的生产,约两周後的合并产能为每日45万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 77.61 -1.59 -2.0% 76.25 79.64 376,061 367,957

12月原油 77.83 -1.50 -1.9% 76.46 79.83 138,127 150,536

11月RBOB汽油 2.5110 -0.0271 -1.1% 2.4925 2.5446 34,967 19,260

12月RBOB汽油 2.4632 -0.0338 -1.4% 2.4476 2.4978 22,622 52,702

11月取暖油 2.7529 -0.0264 -1.0% 2.7338 2.7862 43,932 18,591

12月取暖油 2.7491 -0.0289 -1.0% 2.7300 2.7821 20,496 67,603

ICE合约

11月布兰特 101.71 -1.05 -1.0% 100.71 102.80 194,670 243,642

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 657,166 694,856 628,943 1,412,893 -27,303

汽油 82,357 129,061 128,062 255,868 -2,353

取暖油 98,271 150,785 131,645 326,686 -2,100(完)