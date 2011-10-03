〔欧洲金融〕欧盟经济暨货币事务执委雷恩:希腊正在努力满足纾困条件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月3日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩称:
* 希腊正在努力满足与IMF、欧盟和欧央行达成的纾困条件
* 希腊要获得欧盟/IMF的紧急援助,需要完全满足商定的条件
* 希腊要恢复竞争力,需要进行结构性改革和私有化
* 有关担保品的协议是均衡公平的,目前不在议题中
* 我们需要一个更加强有力的欧洲金融稳定机构(EFSF)以控制危机蔓延
* 希腊2011年的赤字主因改革举措实施不力和经济增长逊于预期
* 希腊必须在2012年达成或超额完成减赤目标.
欧盟经济和货币事务部主管雷格林称,可能只有芬兰会要求提供担保品.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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