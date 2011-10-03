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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 06:45 BJT

〔欧洲金融〕欧盟经济暨货币事务执委雷恩:希腊正在努力满足纾困条件

路透10月3日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩称:

* 希腊正在努力满足与IMF、欧盟和欧央行达成的纾困条件

* 希腊要获得欧盟/IMF的紧急援助,需要完全满足商定的条件

* 希腊要恢复竞争力,需要进行结构性改革和私有化

* 有关担保品的协议是均衡公平的,目前不在议题中

* 我们需要一个更加强有力的欧洲金融稳定机构(EFSF)以控制危机蔓延

* 希腊2011年的赤字主因改革举措实施不力和经济增长逊于预期

* 希腊必须在2012年达成或超额完成减赤目标.

欧盟经济和货币事务部主管雷格林称,可能只有芬兰会要求提供担保品.(完)

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