〔表格〕澳洲8月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差31亿澳元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼10月4日电---澳洲统计局周二公布,该国8月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差31亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
8月 7月
整体出口 28.366 26.265
整体进口 25.266 24.448
商品与服务贸易收支 顺差3.100 顺差1.817
路透调查显示,市场预估澳洲8月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差19亿澳元.
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--编译 王冠中;审校 张涛
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