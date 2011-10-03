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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 07:24 BJT

〔表格〕韩国9月CPI较上年同期增长4.3%,符合市场预估

路透首尔10月4日电---韩国统计局周一公布的数据显示:

* 韩国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.3%,符合路透调查预估

* 9月核心CPI较上年同期增长3.9%,8月为上升4.0%

以下为详细数据:

权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 +0.1 +4.3

按行业分类

农业和畜牧业 8.84 +0.1 +2.3

水产

工业产品 30.74 +0.5 +7.7

服务业 60.42 0.0 +2.8

其它类别

核心CPI 89.17 +0.2 +3.9

生鲜食品 4.30 -2.7 -7.4

路透调查结果为:9月CPI料较上年同期上升4.3%,较8月上升0.2%.(完)

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--编译 王冠中;审校 李爽

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