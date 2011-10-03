〔表格〕韩国9月CPI较上年同期增长4.3%,符合市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月4日电---韩国统计局周一公布的数据显示:
* 韩国9月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.3%,符合路透调查预估
* 9月核心CPI较上年同期增长3.9%,8月为上升4.0%
以下为详细数据:
权重(%) 较上月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 +0.1 +4.3
按行业分类
农业和畜牧业 8.84 +0.1 +2.3
水产
工业产品 30.74 +0.5 +7.7
服务业 60.42 0.0 +2.8
其它类别
核心CPI 89.17 +0.2 +3.9
生鲜食品 4.30 -2.7 -7.4
路透调查结果为:9月CPI料较上年同期上升4.3%,较8月上升0.2%.(完)
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--编译 王冠中;审校 李爽
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