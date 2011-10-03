〔货币市场〕欧洲危机扩散至美资银行,市场面临恶性循环风险

路透纽约10月3日电---欧洲方面的压力扩散到美资银行,令後者的债务融资成本升至2008年危机以来的最高水准,投资者更加担心其在欧洲债务危机方面的风险敞口.越来越明显的迹象显示,欧洲债务危机短期内无望解决.

由于对美资银行业风险敞口的忧虑加深,市场有可能陷入恶性循环,或将进一步打压债券和股市估值,令信贷市场流动性枯竭,促使投资者更加急迫地争抢现金和避险性公债.

"主权债务忧虑已经开始影响到美国,因市场担心美国银行业在欧洲市场的情况,"法国兴业银行美国金融信贷分析师John Guarnera说.

"目前市场受恐惧推动,投资者对于未知的情况感到恐惧,因此普遍会非常谨慎,"他说.

包括摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)在内的美资银行信用违约互换(CDS)成本跳涨,因其他银行对冲交易对手风险敞口,且投机客押注情况会进一步恶化.

由于公司债市场流动性情况恶化,一些投资者亦转向CDS,希望以此规避债券估值下滑的风险.

最近几周摩根士丹利的情况尤其严重,根据Markit数据,其CDS成本在过去两周攀升逾200个基点,周一达到518基点,为2008年11月以来首次在500基点上方.

摩根士丹利CDS成本上升令股票投资者惊慌,打压银行股股价.股价的下滑反过来又进一步加大CDS的压力,且CDS成本跳涨也进一步产生了避险买入需求,这也加剧了价格的涨势.

欧洲银行业在外汇互换市场的美元融资成本周一仍居高不下,接近2008年12月以来最高水准.各大央行上月初开始三个月资金标售以来,三个月期欧元/美元交叉货币基期互换EURCBS3M=ICAP所取得的改善已经尽数回吐.

欧洲银行业在短期银行间市场的融资利率亦上升,指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=定盘价升至0.37761%的13个月新高.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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