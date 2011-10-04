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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 08:01 BJT

****欧洲经济指标预测--10月4日-10月11日****

路透10月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月4-7日

-- 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.2% -1.2%

10月4日(二)

0830 英国建筑业PMI 9月 51.5 52.6

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.5%

(较上年同期) +5.8% +6.1%

10月5日(三)

0743 意大利Markit服务业PMI 9月 47.3 48.4

0748 法国Markit服务业PMI 9月 52.5 52.5

综合PMI -- 50.7

0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.3 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 49.1 49.1

综合PMI 49.2 49.2

0828 英国CIPS服务业PMI 9月 50.5 51.1

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%

(较上年同期) -0.7% -0.2%

10月6日(四)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.3%

(较上年同期) +0.3% +0.2%

1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.3% -2.8%

1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%

量化宽松计划规模(亿英镑) 2,500 2,000

1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%

10月7日(五)

0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字866

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差62 逆差65

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 +1.1% -1.9%

(较上年同期) +16.9% +16.2%

产出物价(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +6.2% +6.1%

核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +3.7% +3.6%

1000 德国总工业生产(较前月) 8月 -1.9% +4.0%

-----------------------------------10月10日当周-------------------------------

10月10日(一)

0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差101

出口(较前月) -- -1.8%

进口(较前月) -- -0.3%

0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- +1.5%

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 -- -0.7%

0830 欧元区Sentix指数 10月 -- 负15.4

2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.6%

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负23

10月11日(二)

0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- -0.2%

(较上年同期) -- -0.7%

制造业产出(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.9%

(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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