欧洲经济指标预测--10月4日-10月11日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------10月3日当周-------------------------------
10月4-7日
-- 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.2% -1.2%
10月4日(二)
0830 英国建筑业PMI 9月 51.5 52.6
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +5.8% +6.1%
10月5日(三)
0743 意大利Markit服务业PMI 9月 47.3 48.4
0748 法国Markit服务业PMI 9月 52.5 52.5
综合PMI -- 50.7
0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.3 50.3
0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 49.1 49.1
综合PMI 49.2 49.2
0828 英国CIPS服务业PMI 9月 50.5 51.1
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.2%
10月6日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.3% -2.8%
1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%
量化宽松计划规模(亿英镑) 2,500 2,000
1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%
10月7日(五)
0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.8% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 3.0%
0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字866
0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 逆差62 逆差65
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 +1.1% -1.9%
(较上年同期) +16.9% +16.2%
产出物价(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +6.2% +6.1%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
1000 德国总工业生产(较前月) 8月 -1.9% +4.0%
-----------------------------------10月10日当周-------------------------------
10月10日(一)
0600 德国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差101
出口(较前月) -- -1.8%
进口(较前月) -- -0.3%
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- +1.5%
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 8月 -- -0.7%
0830 欧元区Sentix指数 10月 -- 负15.4
2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 9月 -- -0.6%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 负23
10月11日(二)
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -0.7%
制造业产出(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.9%
(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选