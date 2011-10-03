《美债周二展望》公债收益率因希腊危机担忧回落,可能进一步走低

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 有关希腊可能无法实现削减财赤目标的消息引发公债买盘

* 美联储开始卖短债买长债操作

* 美联储购买25亿美元2036年2月到2041年8月到期的公债

* 美国制造业和建筑支出数据超预期

路透纽约10月3日电---美国公债价格周一大涨,有关希腊将无法实现赤字目标的消息拖累股市走低,而市场押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新的刺激计划将仅会导致公债收益率进一步走低.

在第三季强劲上扬後,公债市场第四季开局喜人.较长期公债价格在第三季录得2008年第四季金融危机最严重时期以来最佳季度表现.

部分分析师预计公债收率走低的趋势将持续,因市场担忧欧洲的债务危机扩散,且美国经济成长停滞不前.

在希腊表示,尽管实施了严苛的预算削减举措,仍将无法实现今年的赤字目标後,投资者担忧该国接近违约.该前景拖累全球股市走低,引发一波对美国公债,德债和其他避险资产的买盘.

美国股市大幅收跌逾2%,因投资者纷纷抛售风险较高资产,这对公债有利.

30年期公债US30YT=RR价格上扬3-8/32,收益率报2.77%,上周五尾盘报2.92%.公债收益率势将录得9月22日以来最大单日跌幅,当日美联储宣布实施卖短债买长债操作.

指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-4/32,收益率从上周五尾盘的1.92%回落至1.79%.逾两周以前,10年期公债收益率触及至少60年来最低1.674%.

"总体而言,投资者关注股市走低,面临扩散风险的挥之不去的欧洲债务问题,美国经济放缓以及美联储的卖短债买长债操作,"西雅图D.A. Davidson & Co的固定收入交易部副总裁Mary Ann Hurley表示.

上述因素合力可能最终导致指标公债收益率跌至1.5%的低位,长债收益率可能挫至2.50%.

美联储的卖短债买长债操作周一开始实施,今日购买25亿美元2036年2月到2041年8月到期的长债.美联储之前计划购买22.5亿-27.5亿美元的长债.

本周美联储还将进行三次购买长债操作,于周四进行一次售短债操作.

美联储的4,000亿美元购债计划旨在压低诸如抵押贷款利率等长期借贷成本以扶助提振贷款活动,助推经济成长.

"经济成长放缓,通胀预期降低.实实在在的担忧继续困扰全球市场.在这样的背景下,卖短债买长债操作仅仅是顺势而动,"TD Securities驻纽约的美国利率研究和策略部主管Eric Green称.

Green指出,10年期公债收益率有可能跌至1.25%,30年期公债收益率可能挫至2.25%.

在强于预期的制造业和建筑支出数据公布後,对美国经济正如部分人士担忧的那样不断放缓的忧虑得到缓解.公债一度削减最初的涨幅.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,9月制造业指数为51.6,预估为50.5.8月为50.6.

美国商务部周一公布,美国8月建筑支出增长1.4%,至7,991亿美元,预估为下降0.3%,7月数据修正为下降1.4%,前值为下降1.3%.[ID:nCT0480323](完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]

美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>