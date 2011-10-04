《综述》美人民币汇率法案在参议院程序性投票获通过,进入辩论阶段

* 参议院投票结果为人民币汇率法案进入辩论阶段扫清障碍

* 国会议员称该法案将为企业创造公平的竞争环境

* 反对者称贸易战对疲弱不堪的全球经济构成威胁

路透华盛顿10月3日电---美国参议院周一对准中国的一项核心经济政策开火,投票造成推进人民币汇率议案.该议案旨在促使中国政府允许人民币升值,希望藉此为美国创造就业.

美国2011年货币汇率监督改革法案(The Currency Exchange Rate Oversight Reform Act of 2011)在参议院的程序性投票中以79对19票获得通过,进入为期一周的辩论阶段.该法案允许美国政府在认定某国货币币值偏低对贸易构成补贴後,可以对从该国进口的产品徵收反补贴关税.

该议案在程序性投票阶段过关後,议员们将展开辩论.支持者认为该议案可以让许多流向中国的就业机会回流美国,反对派则警告可能引发贸易战,且对美国就业市场并无帮助.

"我的参议员同事们,不论是民主党还是共和党,都认为中国有意低估货币币值,给予中国产品在市场上不公平的竞争优势."参议院民主党领袖里德说.