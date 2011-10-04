《综述》美人民币汇率法案在参议院程序性投票获通过,进入辩论阶段

中国汇市：人民币早盘随中间价下跌，1月中国贸易数据影响有限
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 参议院投票结果为人民币汇率法案进入辩论阶段扫清障碍
* 国会议员称该法案将为企业创造公平的竞争环境
* 反对者称贸易战对疲弱不堪的全球经济构成威胁
路透华盛顿10月3日电---美国参议院周一对准中国的一项核心经济政策开火,投票造成推进人民币汇率议案.该议案旨在促使中国政府允许人民币升值,希望藉此为美国创造就业.
美国2011年货币汇率监督改革法案(The Currency Exchange Rate Oversight Reform Act of 2011)在参议院的程序性投票中以79对19票获得通过,进入为期一周的辩论阶段.该法案允许美国政府在认定某国货币币值偏低对贸易构成补贴後,可以对从该国进口的产品徵收反补贴关税.
该议案在程序性投票阶段过关後,议员们将展开辩论.支持者认为该议案可以让许多流向中国的就业机会回流美国,反对派则警告可能引发贸易战,且对美国就业市场并无帮助.
"我的参议员同事们,不论是民主党还是共和党,都认为中国有意低估货币币值,给予中国产品在市场上不公平的竞争优势."参议院民主党领袖里德说.
"这损害了我们的经济,损失了美国的就业机会."他说.
路透上海2月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月10日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日升0.16%至94.03；SDR篮子指数升至95.5，BIS篮子指数升至95.29。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.84%，SDR篮子指数升0.00%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点数 人民币 6.8819 -109 欧元 7.3306 189 日圆 6.0674 725 港元 0.8871 -15.5 英镑 8.5972
路透上海2月10日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8776元附近，较上日贬值约66点。