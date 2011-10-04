〔韩国数据〕9月经季节调整制造业PMI创11个月低点--调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月4日电---周二公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造业活动9月萎缩幅度为11个月以来最大,因新出口订单急降.该数据令人更加担忧,全球主要经济体正在迅速丧失成长动力.
Markit Economics在声明中称,韩国9月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)从8月的49.74降至47.48.该数据为去年10月以来最低.
50代表产业扩张与萎缩的分界线.
9月经季节调整的新出口订单分项指数也降至47.74,亦创下11个月低位.8月和7月分别为48.86与52.13.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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