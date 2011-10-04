〔韩国数据〕9月经季节调整制造业PMI创11个月低点--调查

路透首尔10月4日电---周二公布的HSBC/Markit调查显示,韩国制造业活动9月萎缩幅度为11个月以来最大,因新出口订单急降.该数据令人更加担忧,全球主要经济体正在迅速丧失成长动力.

Markit Economics在声明中称,韩国9月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)从8月的49.74降至47.48.该数据为去年10月以来最低.

50代表产业扩张与萎缩的分界线.

9月经季节调整的新出口订单分项指数也降至47.74,亦创下11个月低位.8月和7月分别为48.86与52.13.(完)