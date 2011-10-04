版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 08:17 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初触及2010年7月来最低,因风险资产遭抛

路透首尔10月4日电---韩国韩元兑美元周二盘初下跌超过2%,来到逾14个月低点,因交易商在本地市场结束假期重新开市後抛售高风险资产.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC开盘後不久一度跌至1,203.5韩元,为2010年7月22日以来低点,上周五本地市场收报1,178.1.(完)

--编译 徐文焰;审校 张荻

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐