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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕开盘重挫近5%银行股领跌,因希腊债务忧虑加深

路透首尔10月4日电---韩国股市周二开盘重挫近5%,因在希腊债务危机忧虑进一步加深的氛围中,投资者抛售股票.

银行类股领跌,KB金融集团(105560.KS)和新韩金融集团(055550.KS)双双暴跌6.3%.

0003GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11下跌5.02%至1,680.75点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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