〔韩国股市〕开盘重挫近5%银行股领跌,因希腊债务忧虑加深

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月4日电---韩国股市周二开盘重挫近5%,因在希腊债务危机忧虑进一步加深的氛围中,投资者抛售股票.
银行类股领跌,KB金融集团(105560.KS)和新韩金融集团(055550.KS)双双暴跌6.3%.
0003GMT时,韩国股市综合股价指数(KOSPI).KS11下跌5.02%至1,680.75点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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