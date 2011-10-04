〔美国经济〕美联储货币政策起效,需要财政政策的配合--费希尔(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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* 美联储费希尔:经济增长幅度可能不到2%
* 费希尔:通胀并不是目前的忧虑
* 调整债券组合并非利大于弊
路透10月3日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,美国政要们应该为经济成长提供更加理想的基础,作为对美联储宽松货币政策的补充,并确保央行货币政策能够起到作用.
费希尔在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,预期美国经济今年馀下时间将以不到2%的环比年率成长,但他警告称:"经济有可能下滑."
费希尔在另外一篇访谈中表示,由于油价和大宗商品价格回落,通胀也有所缓和,目前这一问题并不是美国经济的忧虑.
"我们想让经济复苏,但另一方面却不想让通胀死灰复燃.我认为後者目前并不是问题."他在彭博电台接受采访时表示.
他预期美国通胀趋势水平将接近2%,通缩也并未在逼近.
美联储在9月21日会议上决定调整所持有的债券组合,旨在压低长期利率.费希尔称他对此决定表示反对,因认为目前经济环境不确定束缚企业,此时采取这样的举措没有什麽帮助.
他对CNBC表示,许多研究表明,美联储的卖短买长(扭转操作)在促进经济加快成长方面不会有大的影响.
"我个人并不认为此事会利大于弊."他说,"我认为我们目前已经做得够多了."
费希尔一贯认为不确定的监管和预算环境让企业心灰意冷,而觉得放宽货币政策几无好处,因利率水准并非经济面临的问题.
他亦认为,如果国会只赋予美联储维持物价稳定这一单一任务,则会更好一些.目前美联储肩负着维持物价稳定和促进充分就业的双重使命.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
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