《全球重要经济事件一览表》--10月4日-10月11日

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10月4日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在美国国会联合经济委员会就经济前景作证(1400).

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢在欧洲议会经济与货币事务委员会发表介绍性发言(1300).

悉尼--澳洲央行政策会议,0330公布利率决定.

卢森堡--欧盟财长会议.

都柏林--爱尔兰央行公布季报.

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在该央行"2020年的证券结算"会议上发表演讲(1545).

阿姆斯特丹--荷兰财长Jan Kees de Jager在国会讨论2012年预算计划.

华盛顿--美国众议院金融服务委员会下属国内货币政策与科技小组委员会举行听证会,主题为"美联储审计:多德-弗兰克法,第三轮量化宽松和联储透明度"(1400).

华盛顿--美国众议院金融服务委员会下属国际货币政策与贸易小组委员会举行听证会,主题为"世界银行与多边开发银行的授权"(1800).

马里兰州哥伦比亚--美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰州律师协会高级房地产研究所发表讲话,题为"应对止赎时的政策机遇和挑战".

10月5日(三)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至10月6日).

雷克雅未克--冰岛央行发表9月21日MPC会议记录.

布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).

法兰克福--欧洲央行执委会委员普雷特在该央行"2020年的证券结算"会议上致开幕辞(0700).

华盛顿--美国财长盖特纳参加2011年华盛顿思想论坛(2020).

10月6日(四)

柏林--经济合作暨发展组织(OECD)会议.德国总理梅克尔、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长佐利克、OECD秘书长葛利亚、欧洲央行(ECB)总裁特里谢和德国财长朔伊布勒将出席.

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日).

伦敦--英国央行货币政策委员会宣布利率决议.

柏林--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,1145公布利率决议,1230召开记者会.

里斯本--葡萄牙央行公布2011年秋季经济公报.

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Svante Oberg就"GDP增长和资源利用"发表演讲(1300).

瑞典MALMO--瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak参加由SBAB银行Malmo办公室组织的餐会(1000).

华盛顿--美国财政部长盖特纳向众议院金融服务委员会递交来自金融稳定监管委员会(FSOC)关于FSOC活动和金融稳定面临的威胁的首份年度报告.

华盛顿--美国财长盖特纳就提交给国会的金融稳定监管委员会年度报告,在参议院金融委员会作证(1400).

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒(Gary Gensler)在参议院常设调查委员会,就商品市场投机活动和多德-弗兰克法案中限制石油等大宗商品期货、期权和互换合约投机性仓位规模相关规定的执行情况作证(1330).

10月7日(五)

东京--日本央行货币政策会议(最後一天).

亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济和金融能力发表讲话(1445).

达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在德州A&M零售业峰会上作"有关经济的报告"(1330).

10月8日(六)

巴黎--法国总统萨科齐会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(1000).

10月9日(日)

柏林--德国总理梅克尔会见法国总统萨科齐,讨论10月17日展开的欧盟峰会事宜(1500).

10月10日(一)

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在CEBR/皇家经济学会发表演讲,题为"货币政策与金融混乱".

10月11日(二)

东京--日本央行公布月报.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月度报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)