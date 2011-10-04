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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 09:02 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--10月4日-10月11日

(除特别说明,均为GMT时间)

10月4日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).

布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

坎帕拉--乌干达央行总裁Tumusiime-Mutebile举行记者会,发布2011年10月货币政策声明(0715).

伦敦--IFR非洲资本市场会议.乌干达央行负责金融市场的理事Stephen Kaboyo发表讲话.

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Marko Kranjec料召开记者会,宣布通胀预期.

布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会金融和预算委员会料就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容进行辩论.

圣地亚哥--智利财长Felipe Larrain向国会提交2012年预算案(1530).

10月5日(三)

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国产业联合会成立50周年活动上发表讲话.

利马--国际货币基金组织(IMF)发表拉美经济展望报告(1030).

亚松森--巴拉圭央行货币政策委员会举行利率会议.

萨拉热窝--波黑政府批准2011年第三季临时融资.

莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(至9月7日).

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).

明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).

布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).

内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.

10月6日(四)

马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.

莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.

利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).

10月7日(五)

吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.

10月10日(一)

无重要经济事件.

10月11日(二)

雅加达--印尼央行会议.

维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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