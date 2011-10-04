《新兴市场重要经济事件预告》--10月4日-10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
10月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
坎帕拉--乌干达央行总裁Tumusiime-Mutebile举行记者会,发布2011年10月货币政策声明(0715).
伦敦--IFR非洲资本市场会议.乌干达央行负责金融市场的理事Stephen Kaboyo发表讲话.
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Marko Kranjec料召开记者会,宣布通胀预期.
布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会金融和预算委员会料就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容进行辩论.
圣地亚哥--智利财长Felipe Larrain向国会提交2012年预算案(1530).
10月5日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在韩国产业联合会成立50周年活动上发表讲话.
利马--国际货币基金组织(IMF)发表拉美经济展望报告(1030).
亚松森--巴拉圭央行货币政策委员会举行利率会议.
萨拉热窝--波黑政府批准2011年第三季临时融资.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(至9月7日).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.
10月6日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.
莫斯科--VTB资本举行有关俄罗斯的投资论坛(第二日).俄罗斯财长库德林和俄罗斯央行第一副总裁Alexey Ulyukaev将参加全体会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).
10月7日(五)
吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.
10月10日(一)
无重要经济事件.
10月11日(二)
雅加达--印尼央行会议.
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。