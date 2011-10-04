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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 08:55 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月4日-10月11日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月4日(二)

东京--日本标售10年期公债(0130).

伦敦--英国标售32.5亿英镑、票息为3.75%、2021年到期的公债.

10月5日(三)

法兰克福--德国标售约120亿欧元票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦债券.

渥太华--加拿大标售10年期名义债券.

10月6日(四)

巴黎--法国标售OAT债券.

罗马--意大利财政部公布将于10月11日标售的短期BOT债券的细节规模.

罗马--意大利财政部公布将于10月13日标售的固息债券(BTP)细节.

10月7日(五)

主要国家暂无发债计画.

10月10日(一)

罗马--意大利财政部公布将于10月13日标售的固息债券(BTP)规模细节.

10月11日(二)

伦敦--英国标售2037年到期的公债,票息1.125%.

华盛顿--美国财政部标售三年期公债.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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